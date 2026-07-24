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MasterChef Türkiye'de ana kadroya 6. giren yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz'da ana kadroya kim girdi?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya 6. giren yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz'da ana kadroya kim girdi?

24.07.2026 00:50:00
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Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye'de ana kadroya 6. giren yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz'da ana kadroya kim girdi?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak 5. yarışmacısı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya 6. giren yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz'da ana kadroya kim girdi?
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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Yarışmacılar ilk 20'de yer alabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya 6. giren yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz'da ana kadroya kim girdi?

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BUGÜN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyyüp Can oldu

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?

1 - Batuhan 

2 - Nilay 

3 - Hasan Alp

4 - Şiringül

5 - Enes 

MASTERCHEF'TE İLK HAFTANIN YEDEKLERİ KİM OLDU?

Masterchef'te Emre ve Cansu ilk turda, Hami Efe ve Fatma ikinci turda başarılı tabaklar hazırlayarak yedeklere girdi.

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