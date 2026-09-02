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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül 2026 Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül 2026 Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

2.09.2026 00:41:00
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Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül 2026 Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve şeflerin değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül 2026 Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?
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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda haftanın ilk takım mücadelesi ekrana geldi. Şeflerin belirlediği konsept kapsamında en başarılı menüyü hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar, tezgâh başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Eylül 2026 Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan isim Şükran oldu.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Muhammed ve Koray oldu. 

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