MasterChef Türkiye’de 12 Ağustos Çarşamba akşamı 3. ve 4. eleme adayları belli oluyor. İlk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımda Batuhan ve Demirhan eleme potasına gönderilmişti. Gecenin ikinci dokunulmazlık oyununda ise hangi takımın kazanacağı ve yeni eleme adayının kim olacağı merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Kübra oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de gecenin sonunda 3. eleme adayı Nilay, 4. eleme adayı ise Burçin oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI

Batuhan

Demirhan

Nilay

Burçin