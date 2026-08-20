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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

20.08.2026 00:45:00
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Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 19 Ağustos 2026 tarihli bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?
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MasterChef Türkiye'nin 19 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için takımlar mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takımda haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Armağan oldu.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Ayşe ve Koray oldu. 

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