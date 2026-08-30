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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

30.08.2026 00:30:00
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Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’nin 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü yayınlanan bölümünde, haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mücadele etti. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?
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MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos 2026 tarihli bölümde heyecan hız kesmeden devam etti. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda takımlarını korumak ve eleme potasına girmekten kurtulmak için en başarılı tabakları hazırlamaya çalıştı. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan isim Emre oldu.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Hasan Alp oldu. 

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