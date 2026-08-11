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MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te ilk kaptan kim oldu?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te ilk kaptan kim oldu?

11.08.2026 12:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te ilk kaptan kim oldu?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından yarışmacılar, sezonun ilk kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te ilk kaptan kim oldu?
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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun netleşmesinin ardından yarışmacılar ilk kaptanlık oyunu için tezgâh başına geçti. Şeflerin menemen yapmalarını istediği oyunda yarışmacılar, en başarılı tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanlığını kazanmak ve haftaya avantajlı başlamak için hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te ilk kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...

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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından yarışmacılar, sezonun ilk kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin en başarılı tabağı Burçin'den geldi. Böylece kaptanlık oyununu kazanan Burçin, mavi takımın kaptanı olmayı başardı.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanlığını kazanan Burçin, kırmızı takımın kaptanlığı için Ayşe Nur'u seçti.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

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Mavi Takım

Burçin – Takım Kaptanı

Batuhan

Bahar

Kübra

Tolga

Eyüp Can

Hasan Alp

Nilay

Demir

Şiringül

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Kırmızı Takım

Ayşe – Takım Kaptanı

Simge

Şükran

Enes

Muhammed

Armağan

Gül

Koray

Nurten

Şadi

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