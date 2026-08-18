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MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı?

18.08.2026 00:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanının kim olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı?

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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun netleşmesinin ardından yarışmacılar yedeklerden ana kadroya girmek için ter döktü. Peki, MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM KAZANDI?

MasterChef'te ana kadroya dahil olan yarışmacı Recep oldu.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2026'ya veda eden isim Demirhan oldu. 

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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından yarışmacılar, sezonun ikinci kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin en başarılı tabağı Muhammed tarafından geldi. Böylece kaptanlık oyununu kazanan Muhammed, mavi takımın kaptanı olmayı başardı.

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KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Muhammed Kırmızı Takım kaptanı olarak Şadi'yi seçti.

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MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Muhammed (Takım Kaptanı)

Şükran

Koray

Hasan Alp

Enes

Gül

Ayşe

Armağan

Recep

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Şadi (Takım Kaptanı)

Bahar

Tolga

Batuhan

Nilay

Kübra

Burçin

ŞirinGül

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