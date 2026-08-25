MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun netleşmesinin ardından yarışmacılar yedeklerden ana kadroya girmek için ter döktü. Peki, MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM KAZANDI?

MasterChef'te ana kadroya dahil olan yarışmacı Emre oldu.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2026'ya veda eden isim Gül oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından yarışmacılar, sezonun üçüncü kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin en başarılı tabağı Emre tarafından geldi. Böylece kaptanlık oyununu kazanan Emre, mavi takımın kaptanı olmayı başardı.

KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Emre Kırmızı Takım kaptanı olarak Burçin'i seçti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Emre

Şadi

Nilay

Tolga

Kübra

Şükran

Recep

Simge

Ayşe

Hasan

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Burçin

Bahar

Armağan

Muhammet

Nurten

Eyüp Can

Şiringül

Enes

Batuhan

Koray