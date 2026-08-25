Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı?

25.08.2026 09:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanının kim olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun netleşmesinin ardından yarışmacılar yedeklerden ana kadroya girmek için ter döktü. Peki, MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı kim oldu? 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü MasterChef'te kim kazandı? İşte ayrıntılar...

Image

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM KAZANDI?

MasterChef'te ana kadroya dahil olan yarışmacı Emre oldu.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2026'ya veda eden isim Gül oldu. 

Image

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından yarışmacılar, sezonun üçüncü kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin en başarılı tabağı Emre tarafından geldi. Böylece kaptanlık oyununu kazanan Emre, mavi takımın kaptanı olmayı başardı.

Image

KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Emre Kırmızı Takım kaptanı olarak Burçin'i seçti.

Image

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Emre

Şadi

Nilay

Tolga

Kübra

Şükran 

Recep

Simge

Ayşe

Hasan

Image

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Burçin

Bahar

Armağan

Muhammet

Nurten

Eyüp Can

Şiringül

Enes

Batuhan

Koray

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #Eleme Adayı #masterchef kaptanlık oyunu

İlgili Haberler

Beef'in yıldızı Steven Yeun yeniden Netflix ekranında: 'Pagans' dizisinde başrolü üstlenecek
Beef'in yıldızı Steven Yeun yeniden Netflix ekranında: 'Pagans' dizisinde başrolü üstlenecek "Beef" dizisindeki performansıyla Emmy ve Altın Küre ödüllerine layık görülen Steven Yeun, Netflix'in yeni doğaüstü drama dizisi "Pagans"ın başrolünü üstlenecek. Eşini kaybettikten sonra iki çocuğunun bakımını tek başına üstlenen bir babanın hikayesini konu alan yapım, doğrudan dizi onayı alarak çekim sürecine girdi.
'Yeraltı' dizisi oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasının suç duyurusunda karar çıktı
'Yeraltı' dizisi oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasının suç duyurusunda karar çıktı 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, kızının kendi onayı olmadan çalıştırıldığı ve 27 yaşındaki oyuncu Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, kovuşturmaya yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle iki dosyada da "takipsizlik" kararı verdi.
'Söz' dizisinin yıldızları Tolga Sarıtaş ve Serhat Kılıç 8 yıl sonra 'Teşkilat'ta yeniden buluşuyor
'Söz' dizisinin yıldızları Tolga Sarıtaş ve Serhat Kılıç 8 yıl sonra 'Teşkilat'ta yeniden buluşuyor TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi "Teşkilat", yeni sezon öncesinde kadrosunu usta oyuncu Serhat Kılıç ile güçlendirdi. Yıllar önce "Söz" dizisinde karşı karşıya gelen Tolga Sarıtaş ve Serhat Kılıç, 8 yıl aradan sonra bu kez aynı tarafta yer alarak ekrana dönecek.