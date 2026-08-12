MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 12 Ağustos 2026 Salı günü MasterChef'te elem adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun netleşmesinin ardından yarışmacılar ilk kaptanlık oyunu için tezgâh başına geçti. Şeflerin menemen yapmalarını istediği oyunda yarışmacılar, en başarılı tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanlığını kazanmak ve haftaya avantajlı başlamak için hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 12 Ağustos 2026 Salı günü MasterChef'te ilk kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te takım oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Mavi takımın bireysel dokunulmazlık için ter döktüğü oyunca kazanan isim Nilay oldu. Haftanın eleme adayı olarak belirlenen isimler Batuhan ve Demirhan oldu.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından yarışmacılar, sezonun ilk kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin en başarılı tabağı Burçin'den geldi. Böylece kaptanlık oyununu kazanan Burçin, mavi takımın kaptanı olmayı başardı.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanlığını kazanan Burçin, kırmızı takımın kaptanlığı için Ayşe Nur'u seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Burçin – Takım Kaptanı
Batuhan
Bahar
Kübra
Tolga
Eyüp Can
Hasan Alp
Nilay
Demir
Şiringül
Kırmızı Takım
Ayşe – Takım Kaptanı
Simge
Şükran
Enes
Muhammed
Armağan
Gül
Koray
Nurten
Şadi