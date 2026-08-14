MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun netleşmesinin ardından yarışmacılar ilk kaptanlık oyunu için tezgâh başına geçti. Kaptanlık oyunun ardından belirlenen takımlar ile yarışmacılar ilk takım oyunları için de önlüklerini giydi Peki, MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 13 Ağustos 2026 Perşembe günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 13 AĞUSTOS'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımda dokunulmazlığı Eyüp Can kazandı. Eleme adayı olarak Kübra'yı seçti. Yapılan oylamada ise eleme adayı olarak Tolğa belirlendi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından yarışmacılar, sezonun ilk kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin en başarılı tabağı Burçin'den geldi. Böylece kaptanlık oyununu kazanan Burçin, mavi takımın kaptanı olmayı başardı.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanlığını kazanan Burçin, kırmızı takımın kaptanlığı için Ayşe Nur'u seçti.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi Takım

Burçin – Takım Kaptanı

Batuhan

Bahar

Kübra

Tolga

Eyüp Can

Hasan Alp

Nilay

Demir

Şiringül

Kırmızı Takım

Ayşe – Takım Kaptanı

Simge

Şükran

Enes

Muhammed

Armağan

Gül

Koray

Nurten

Şadi