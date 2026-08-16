MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun netleşmesinin ardından yarışmacılar yedeklerden ana kadroya girmek için ter döktü. Peki, MasterChef Türkiye'de yedeklerden kim kazandı? 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü MasterChef'te kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM KAZANDI?

MasterChef'te ana kadroya dahil olan yarışmacı Recep oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından yarışmacılar, sezonun ilk kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin en başarılı tabağı Burçin'den geldi. Böylece kaptanlık oyununu kazanan Burçin, mavi takımın kaptanı olmayı başardı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

Simge

Batuhan

Demirhan

Nilay

Burçin

Kübra

Tolga