Maşuk'un Nefesi filminin yönetmen koltuğunda Murat Pay oturuyor. Filmin senaristliğini Ayşe Pay ve Murat Pay üstleniyor. Peki, Maşuk'un Nefesi filminin konusu ne? Maşuk'un Nefesi filminin oyuncuları kim?

MAŞUK'UN NEFESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Abdurrahman, konservatuvarda kıdemli bir öğrencidir. Geleneksel eğitime dayanan bir müzik türünü icra etmek için araştırmaya başlar.

MAŞUK'UN NEFESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mustafa Başkan

Hadi Duran

Abdurrahman Düzcan

Murat Şahin

MAŞUK'UN NEFESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Maşuk'un Nefesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.