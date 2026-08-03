Masumlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Adrian Bol üstleniyor. Peki, Masumlar filminin konusu ne? Masumlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

MASUMLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Masumlar, çocukların dehşet verici gizli dünyalarına bir yolculuk yapıyor. 11 ve 9 yaşında olan iki kız kardeş, aileleriyle birlikte bir kasabanın eteklerinde bulunan büyük bir siteye taşınır. Sitede yaşayan ailelerin çoğu, tatil için evlerinden ayrılmıştır. Kız kardeşler, yeni dünyalarını keşfetmeye başlarken sitede yaşayan iki çocukla tanışır. Birlikte vakit geçirmeye başlayan çocuklar, bu sırada hayal güçlerinden doğmuş gibi görünen garip doğaüstü güçlerini ortaya çıkarır. Ancak onların oyun olarak gördüğü bu şey zamanla tehlikeli bir hal alır.

MASUMLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rakel Lenora Fløttum

Alva Brynsmo Ramstad

Mina Yasmin Bremseth Asheim

MASUMLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Masumlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.