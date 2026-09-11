Max Payne filminin yönetmen koltuğunda John Moore oturuyor. Filmin senaristliğini Sam Lake, Beau Thorne üstleniyor. Peki, Max Payne filminin konusu ne? Max Payne filminin oyuncuları kim?

MAX PAYNE FİLMİNİN KONUSU NE?

New York’ta DEA ajanı olan Max Payne hayatta herşeye sahiptir; çok iyi bir iş, mükkemmel bir eş ve güzel bir kız çocuk. İçinde olduğu bu Amerikan rüyası kısa zamanda bir kabusa dönüşür. Bir gün eve döndüğünde eşi ve bebeğini vahşice öldürülmüş halde bulur.

Kendi başına bu cinayetin izlerinin peşine düşer ve fakat NYPD onu çeteler, acımasız işbirlikleri ve şehrin gördüğü en şiddetli fırtınanın arasına çeker. Kaybedecek hiçbirşeyi olmayan, dürüst ve metanetli bir adam olan Max, ailesini duyuğu sonsuz sevgiyle de beraber bu cinayetleri ve şehirdeki pislikleri çözmek için biçilmiş kaftandır.

Yeraltı hayatının karanlığıyla uğraşırken, başka dünyalardan düşmanlar da onu karanlığa itecektir.Özlemle beklediği intikamın vakti gelmiştir!

MAX PAYNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Karnowski

Scott Faye

Julie Yorn

Karen Lauder

Peter Veverka

Julie Yorn

MAX PAYNE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Max Payne filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.