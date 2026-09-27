Mekanik filminin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Filmin senaristliğini ise Richard Wenk ve Lewis John Carlino üstleniyor. Peki, Mekanik filminin konusu ne? Mekanik filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

MEKANİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Mekanik, uluslararası boyuttaki bir yeraltı ögütlenmesinin, muhbirler ve olası düşmanlarını yok eden suikastçılarına verilen isimdir. Arthur Bishop eli çabuk ve temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasında ki bir numaralı arabulucu olan "menejeri" Koca Harry'i dahi yoketmekten çekinmez.Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, müebbet yalnız olmanın üzerine getirdiği psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry'nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve (Ben Foster) ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar.

MEKANİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Ben Foster

Tony Goldwyn

MEKANİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mekanik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.