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Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak? Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak? Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

29.08.2026 21:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak? Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Yeni sezonda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Mercan Köşk dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak? Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
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atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mercan Köşk dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak? Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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MERCAN KÖŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mercan Köşk dizisinin ilk bölümü 5 Eylül 2026 Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Mercan Köşk, geçmişiyle amansız bir hesaplaşma içine giren Cemre'nin sürükleyici ve gizem dolu hikayesini merkezine alıyor.

Polislik mesleğinden uzaklaştırılan Cemre, ani bir evlilik yapar ancak çok kısa bir süre sonra eşinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla sarsılır. Bu kayboluş, Cemre'yi yalnızca bir eşin peşine düşürmekle kalmaz; onu yıllardır karanlık sırlarla çevrili olan Mercan Köşk'e ve geçmişin kapanmamış yaralarına doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkarır.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Mercan Köşk dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kubilay Aka

Hafsanur Sancaktutan

Bertan Asllani

Mehmet Özgür

Zeyno Eracar

Ulviye Karaca

Tülin Özen

Halil Babür

Haki Biçici

Can Bartu Aslan

Zehra Kelleci

Merve Şeyma Zengin

Selin Köseoğlu 

Berna Cındıl 

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