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Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Mercan Köşk dizisi nerede çekildi, ne zaman yayımlanacak?

Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Mercan Köşk dizisi nerede çekildi, ne zaman yayımlanacak?

19.07.2026 20:28:00
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Haber Merkezi
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Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Mercan Köşk dizisi nerede çekildi, ne zaman yayımlanacak?

Mercan Köşk dizisi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mercan Köşk dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin konusu ne? Mercan Köşk dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Mercan Köşk dizisinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor. dizisin senaristliğini Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici üstleniyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin konusu ne? Mercan Köşk dizisinin oyuncuları kim? 

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, polislik mesleğinden uzaklaştırılan Cemre’nin ani bir evliliğin ardından kaybolan eşinin izini sürerken kendisini yıllardır sırlarla örülü Mercan Köşk’te bulmasını konu alıyor. Cemre’nin yolu, ailesini korumak için büyük bir yalanın yükünü taşıyan Aras’la kesişirken, iki düşman aile arasında büyüyen savaş aynı zamanda tutkulu ve tehlikeli bir aşkın da kapısını aralayacak.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Özgür'ün yanı sıra dizide Bertan Asllani, Zeyno Eracar, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Can Bartu Aslan, Selin Köseoğlu ve Merve Şeyma Zengin yer alıyor.

MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mercan Köşk dizisinin çekimleri Tarsus’ta gerçekleştirildi.

MERCAN KÖŞK DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Mercan Köşk dizisi eylül ayından itibaren atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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