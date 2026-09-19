Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman?

19.09.2026 18:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Mercan Köşk dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mercan Köşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Mercan Köşk dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

Image

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mercandağlar ve Hozanlar Cemre’nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre’yi alevlerin ortasında bırakır. 

Aras’ın sakladıkları Cemre’yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak’ın geçmişindeki sırlar da birer birer açığa çıkmaya başlar. 

Aras’ın Tarsus’a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda geri dönüşü olmayan bir hamle yapar. 

Esved’in Cemre hakkında ulaştığı gerçek, yıllardır saklanan bir sırrın kapısını açar. Artık Cemre için asıl tehlike, farkında olmadan Esved’in hedefi haline gelmesidir.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Asil’in izini süren Cemre, bu kez doğrudan Esved’le karşı karşıya gelir. Toprak’ın yaşadığına dair şüpheleri giderek güçlenen Esved gerçeğin peşine düşerken, Aras iki cephede birden savaşmak zorunda kalır: Cemre’yi Esved’in hedefi olmaktan korumak ve sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemek. 

Eslem’in bebeğinin babasına dair sır perdesi aralanmaya başlarken; Gülcan ve Mert’in Behiye’nin eline düşmesi, Hozan Konağı’ndaki gerilimi doruğa taşır. Toprak’ın mezarıyla ilgili atılan beklenmedik adım ise Mercandağ ve Hozan aileleri arasında yeni ve geri dönülmez bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü 19 Eylül Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #yeni bölüm

İlgili Haberler

Zirve Ateşi filminin konusu ne? Zirve Ateşi filminin oyuncuları kim?
Zirve Ateşi filminin konusu ne? Zirve Ateşi filminin oyuncuları kim? Zirve Ateşi (Summit Fever) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zirve Ateşi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zirve Ateşi filminin konusu ne? Zirve Ateşi filminin oyuncuları kim?
Nükleer filminin konusu ne? Nükleer filminin oyuncuları kim?
Nükleer filminin konusu ne? Nükleer filminin oyuncuları kim? Nükleer (Nuclear) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Nükleer filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nükleer filminin konusu ne? Nükleer filminin oyuncuları kim?
Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman?
Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman?