Mercan Köşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Mercan Köşk dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mercandağlar ve Hozanlar Cemre’nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre’yi alevlerin ortasında bırakır.

Aras’ın sakladıkları Cemre’yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak’ın geçmişindeki sırlar da birer birer açığa çıkmaya başlar.

Aras’ın Tarsus’a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda geri dönüşü olmayan bir hamle yapar.

Esved’in Cemre hakkında ulaştığı gerçek, yıllardır saklanan bir sırrın kapısını açar. Artık Cemre için asıl tehlike, farkında olmadan Esved’in hedefi haline gelmesidir.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Asil’in izini süren Cemre, bu kez doğrudan Esved’le karşı karşıya gelir. Toprak’ın yaşadığına dair şüpheleri giderek güçlenen Esved gerçeğin peşine düşerken, Aras iki cephede birden savaşmak zorunda kalır: Cemre’yi Esved’in hedefi olmaktan korumak ve sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemek.

Eslem’in bebeğinin babasına dair sır perdesi aralanmaya başlarken; Gülcan ve Mert’in Behiye’nin eline düşmesi, Hozan Konağı’ndaki gerilimi doruğa taşır. Toprak’ın mezarıyla ilgili atılan beklenmedik adım ise Mercandağ ve Hozan aileleri arasında yeni ve geri dönülmez bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü 19 Eylül Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.