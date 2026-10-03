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Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman?

3.10.2026 17:32:00
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Haber Merkezi
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Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Mercan Köşk dizisinin 5. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman?

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Mercan Köşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Mercan Köşk dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin son bölümünde ne oldu? Mercan Köşk dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

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MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cemre, Toprak’ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras’la birlikte Kıbrıs’a gider. Aras ve Cemre’yi yan yana gören Toprak’ın dünyası alt üst olur. 

Cemre’nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak’ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır. Tam da bu sırada Cemre’nin Toprak’ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer. 

Mercan Köşk’te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür. 

Esved, Aras’lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras’ın yapacağı hamle, Esved’i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aras’ın limandaki hamleleri Esved’i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras’tan sorar. Hülya’nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert’in Hozan Konağı’nda işe başlaması Gülcan’ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar. 

Cemre, Mert’e yapılanların hesabını sormak için Behiye’nin karşısına çıkar. Diğer yandan Aras’a bilenmiş halde Tarsus’a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer. Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağ’ların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Mercan Köşk dizisinin 5. bölümü 3 Ekim Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.

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