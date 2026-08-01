Milyonluk Bela filminin yönetmen koltuğunda Potsy Ponciroli oturuyor. Filmin senaristliğini Mike Vukadinovich üstleniyor. Peki, Milyonluk Bela filminin konusu ne? Milyonluk Bela filminin oyuncuları kim?

MİLYONLUK BELA FİLMİNİN KONUSU NE?

Greedy People, küçük ve şirin bir ada kasabasının eksantrik sakinlerinin sansasyonel bir cinayetle ve bir olayın keşfiyle yüzleşmelerini konu ediyor. Küçük bir ada kasabasında meydana gelen cinayetin ardından bir polis memuru, cinayeti ve büyük miktarda paranın bulunmasını araştırmakla görevlendirilir. Yaşanan trajik olayın ardından gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan kasaba sakinlerinin aldıkları kararlar, bir zamanlar barışçıl olan toplumu altüst eder.

MİLYONLUK BELA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Himesh Patel

Joseph Gordon-Levitt

Lily James

MİLYONLUK BELA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Milyonluk Bela filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.