Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Muhtemel Aşk'ın 4. Bölümünde; Tolga'nın yaptığı sürpriz teklifin ardından Defne, kalbiyle mantığı arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kıskançlığına yenik düşen Kadir'in beklenmedik hamlesi, ikili arasındaki gerilimi bambaşka bir noktaya taşırken, Defne de Kadir ile Tolga arasındaki yıllardır saklanan sırrın peşine düşer. Bartıner Holding'de dengeler hızla değişirken, geçmişten gelen gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Defne'nin vereceği karar ve ortaya çıkacak yeni ipuçları, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını bir kez daha gözler önüne serecek, Defne, Kadir ve Tolga’nın düşmanlıklarının sebebini öğrenecektir.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kadir, Defne'nin güzelliği karşısında adeta büyülenirken, Defne'nin de ondan hoşlandığını itiraf etmesi bölüme damga vuruyor. Defne'yi kaybetmenin pişmanlığını yaşayan Tolga'nın, Leyla'nın imalı teklifine nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oluyor. Ortaya çıkan fotoğrafın yarattığı tedirginlikle zor günler yaşayan Defne'nin nasıl bir yol izleyeceği yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 5. bölümü 16 Temmuz Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.