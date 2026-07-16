Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

16.07.2026 20:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

Muhtemel Aşk dizisinin 5. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Muhtemel Aşk'ın 4. Bölümünde; Tolga'nın yaptığı sürpriz teklifin ardından Defne, kalbiyle mantığı arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kıskançlığına yenik düşen Kadir'in beklenmedik hamlesi, ikili arasındaki gerilimi bambaşka bir noktaya taşırken, Defne de Kadir ile Tolga arasındaki yıllardır saklanan sırrın peşine düşer. Bartıner Holding'de dengeler hızla değişirken, geçmişten gelen gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Defne'nin vereceği karar ve ortaya çıkacak yeni ipuçları, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını bir kez daha gözler önüne serecek, Defne, Kadir ve Tolga’nın düşmanlıklarının sebebini öğrenecektir.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kadir, Defne'nin güzelliği karşısında adeta büyülenirken, Defne'nin de ondan hoşlandığını itiraf etmesi bölüme damga vuruyor. Defne'yi kaybetmenin pişmanlığını yaşayan Tolga'nın, Leyla'nın imalı teklifine nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oluyor. Ortaya çıkan fotoğrafın yarattığı tedirginlikle zor günler yaşayan Defne'nin nasıl bir yol izleyeceği yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 5. bölümü 16 Temmuz Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.

İlgili Konular: #yeni bölüm #Muhtemel Aşk

İlgili Haberler

'Halka' filminin Samara’sı Daveigh Chase'in mirası belli oldu: Ölümünün ardındaki mahkeme belgeleri ortaya çıktı
'Halka' filminin Samara’sı Daveigh Chase'in mirası belli oldu: Ölümünün ardındaki mahkeme belgeleri ortaya çıktı Korku sinemasının kült yapımlarından "Halka" filmindeki Samara rolüyle dünya çapında ün kazanan Daveigh Chase'in vefatının ardından, mirasına ve son günlerine ilişkin resmi mahkeme belgeleri kamuoyuna yansıdı.
Altın Portakal'da genç sinemacılara büyük fırsat: Sinema okulları öğrenci filmleri yarışması başlıyor
Altın Portakal'da genç sinemacılara büyük fırsat: Sinema okulları öğrenci filmleri yarışması başlıyor Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması" ile genç sinemacıların yeni yapımlar üretmesine katkı sunmayı hedefliyor. Türkiye genelindeki sinema okullarının katılabileceği yarışmada en iyi seçilen öğrenci filmi, prestijli Altın Portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.
Yunan mitolojisi filmleri: Mutlaka izlenmesi gereken 5 efsane yapım
Yunan mitolojisi filmleri: Mutlaka izlenmesi gereken 5 efsane yapım Tanrılar, kahramanlar, efsanevi savaşlar ve unutulmaz destanlar... Yunan mitolojisinden ilham alan filmler, hem görsel dünyaları hem de sürükleyici hikâyeleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte mitolojik anlatıları beyaz perdeye taşıyan 5 film.