Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kadir, Defne'nin güzelliği karşısında adeta büyülenirken, Defne'nin de ondan hoşlandığını itiraf etmesi bölüme damga vuruyor. Defne'yi kaybetmenin pişmanlığını yaşayan Tolga'nın, Leyla'nın imalı teklifine nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oluyor. Ortaya çıkan fotoğrafın yarattığı tedirginlikle zor günler yaşayan Defne'nin nasıl bir yol izleyeceği yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Defne ve Kadir arasındaki yakınlaşma, ailelerin ve arkadaş çevresinin de bulunduğu bir restoranda sürpriz bir şekilde ortaya çıkar. Restoranda yaşanan beklenmedik kargaşa merak uyandırırken, Kadir’in etrafındaki ilgiden rahatsız olan Defne, sınırlarını çizmek için harekete geçer.

Bir yandan iş hayatındaki çekişmeleri, diğer yandan birbirlerine karşı koyamadıkları çekimleriyle dikkat çeken ikili, romantik ve eğlence dolu anlara imza atıyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 6. bölümü 23 Temmuz Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.