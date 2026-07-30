Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kadir gerçeğe her geçen gün biraz daha yaklaşırken, Defne sevdiği adamı koruyabilmek için en ağır bedeli ödemeye hazırlanır. Tolga'nın yaptığı beklenmedik hamle, kurulan tüm dengeleri altüst ederken, Leyla'yla kurduğu ortaklık Defne ile Kadir'in mutluluğunu tehdit etmeye başlar. Kalbiyle vicdanı arasında sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelirken, peş peşe yaşanacak gelişmeler herkesi bambaşka bir yola sürükler. Aşkın en büyük sınavını vereceği bu bölümde söylenecek tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikayesini geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Defne, Kadir'i unutabilmek için İstanbul'dan gitmeye karar verirken, kader ikisini bir kez daha aynı yola çıkarır. Birlikte çıktıkları beklenmedik yolculuk, bastırmaya çalıştıkları duyguları yeniden gün yüzüne çıkarırken, aralarına giren yeni bir isim Defne'nin hiç hesap etmediği bir kıskançlıkla yüzleşmesine neden olur.

Öte yandan şirket cephesinde alınacak kritik kararlar tüm dengeleri değiştirirken, Selma ve Leyla'nın hamleleri Defne ile Kadir'in aşkını bir kez daha çıkmaza sürükler. Aşkın, gururun ve kıskançlığın iç içe geçtiği bu bolümde yaşanacak sürpriz gelişmeler, Defne ile Kadir'i hiç beklemedikleri bir yüzleşmenin eşiğine getirecektir.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 7. bölümü 30 Temmuz Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.