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Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

6.08.2026 19:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

Muhtemel Aşk dizisinin 8. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Defne, Kadir'i unutabilmek için İstanbul'dan gitmeye karar verirken, kader ikisini bir kez daha aynı yola çıkarır. Birlikte çıktıkları beklenmedik yolculuk, bastırmaya çalıştıkları duyguları yeniden gün yüzüne çıkarırken, aralarına giren yeni bir isim Defne'nin hiç hesap etmediği bir kıskançlıkla yüzleşmesine neden olur. Öte yandan şirket cephesinde alınacak kritik kararlar tüm dengeleri değiştirirken, Selma ve Leyla'nın hamleleri Defne ile Kadir'in aşkını bir kez daha çıkmaza sürükler. Aşkın, gururun ve kıskançlığın iç içe geçtiği bu bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler, Defne ile Kadir'i hiç beklemedikleri bir yüzleşmenin eşiğine getirecektir.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kadir, Defne'yi Tolga'nın yanında görmesiyle ikili arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Yeni bölümde iki âşığın ilişkisi çıkmaza sürüklenirken, Kadir'in Defne için seslendirdiği duygusal şarkı yürekleri burkuyor. Tanıtımın finalinde ise Kadir'in Defne'den ayrılmasının ardından Defne'nin kaza yapması heyecanı zirveye taşıyor. Yaşanacak gelişmeler, yeni bölüme dair merakı daha da artırıyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 8. bölümü 6 Ağustos Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.

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