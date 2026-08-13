Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

13.08.2026 19:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

Muhtemel Aşk dizisinin 9. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kadir, Defne'yi Tolga'nın yanında görmesiyle ikili arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Yeni bölümde iki âşığın ilişkisi çıkmaza sürüklenirken, Kadir'in Defne için seslendirdiği duygusal şarkı yürekleri burkuyor. Tanıtımın finalinde ise Kadir'in Defne'den ayrılmasının ardından Defne'nin kaza yapması heyecanı zirveye taşıyor. Yaşanacak gelişmeler, yeni bölüme dair merakı daha da artırıyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Tolga, Kadir’i kazadan sorumlu tutarken geçici hafıza kaybı yaşayan Defne’nin Kadir’i kocası sanması dengeleri altüst ediyor. Doktorun gerçeği saklama kararıyla Kadir ve Defne’nin başlayan yeni hayatı, Selma’yla yaşanan eğlenceli ve gergin anlarla daha da renkleniyor. Tanıtımın finalinde Defne’nin, hafızasındaki boşluklara rağmen Kadir’e karşı hisleriyle yüzleşmesi merak uyandırıyor. Defne’nin kalbi Kadir’i seçerken, gerçekler ortaya çıktığında bu aşkın kaderi ne olacak?

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 9. bölümü 13 Ağustos Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.

İlgili Konular: #dizi #konusu nedir?

İlgili Haberler

'Mad Men' yıldızı Jon Hamm 55 yaşında baba oluyor: Yıllar sonra kararını değiştirdi
'Mad Men' yıldızı Jon Hamm 55 yaşında baba oluyor: Yıllar sonra kararını değiştirdi 'Mad Men' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Jon Hamm, 55 yaşında ilk kez baba olmaya hazırlanıyor. Geçmiş yıllarda çocuk sahibi olmaya sıcak bakmadığını belirten usta aktörün 38 yaşındaki eşi Anna Osceola'nın hamile olduğu ortaya çıktı.
Yapay zeka ile üretilen ilk Türk dizisi ‘Castle Walls’ yayında
Yapay zeka ile üretilen ilk Türk dizisi ‘Castle Walls’ yayında Prime Video, Ay Yapım’ın yapay zeka iştiraki AI Yapım tarafından üretilen ve dünyada yapay zeka ile üretilmiş ilk dizilerden biri olan ‘Castle Walls’un yayın tarihini duyurdu.
'The White Lotus' yıldızı Aubrey Plaza anne oldu: İlk bebeğini kucağına aldı
'The White Lotus' yıldızı Aubrey Plaza anne oldu: İlk bebeğini kucağına aldı Amerikalı oyuncu Aubrey Plaza, aktör Christopher Abbott ile olan birlikteliğinden ilk bebeğini dünyaya getirdi. 42 yaşındaki ünlü oyuncunun bir kız çocuğu kucağına aldığı öğrenildi.