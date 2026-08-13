Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kadir, Defne'yi Tolga'nın yanında görmesiyle ikili arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Yeni bölümde iki âşığın ilişkisi çıkmaza sürüklenirken, Kadir'in Defne için seslendirdiği duygusal şarkı yürekleri burkuyor. Tanıtımın finalinde ise Kadir'in Defne'den ayrılmasının ardından Defne'nin kaza yapması heyecanı zirveye taşıyor. Yaşanacak gelişmeler, yeni bölüme dair merakı daha da artırıyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Tolga, Kadir’i kazadan sorumlu tutarken geçici hafıza kaybı yaşayan Defne’nin Kadir’i kocası sanması dengeleri altüst ediyor. Doktorun gerçeği saklama kararıyla Kadir ve Defne’nin başlayan yeni hayatı, Selma’yla yaşanan eğlenceli ve gergin anlarla daha da renkleniyor. Tanıtımın finalinde Defne’nin, hafızasındaki boşluklara rağmen Kadir’e karşı hisleriyle yüzleşmesi merak uyandırıyor. Defne’nin kalbi Kadir’i seçerken, gerçekler ortaya çıktığında bu aşkın kaderi ne olacak?

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 9. bölümü 13 Ağustos Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.