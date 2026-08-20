Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Geçirdiği kazanın ardından gözlerini açan Defne, herkesi şaşkına çeviren bir sürprizle karşılaşır: Hafızasının bir kısmını kaybetmiştir ve Kadir’i kocası sanmaktadır! Doktorun uyarısına göre hafızası birkaç gün içinde geri gelecektir, kimse Defne’ye yeni bir şok yaşatmamalıdır. Kendini Kadir’in eşi sanan Defne, Kadir’in evine gider ve bu süreçte orada kalır. Tolga ise bu durum karşısında delirir. Defne’ye gerçekleri söylemek için çareler arar. Kadir ise bir yandan Defne’nin yanında olmaya çalışırken bir yandan da bu beklenmedik ‘’evlilik’’ durumunu nasıl yöneteceğini bilemez. Defne’nin eve gelişi ve Selma’nın karşı çıkışlarıyla herkes diken üstünde bu oyuna dahil olmak zorunda kalır. Fakat Leyla’nın ortaya çıkışı işleri daha da karıştırır. Defne ile Kadir’in yaşadıkları bu tuhaf “evlilik” oyunu, ikisini hiç beklemedikleri bir yakınlaşmanın içine sürüklerken, hafızanın geri dönmesiyle birlikte bütün dengeler bir kez daha değişecektir.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Defne ve Kadir’in nikâh tazelemesi tüm dengeleri altüst ederken, Defne’nin bebek sahibi olmak istemesi merak konusu oluyor. Defne’nin intikam planı doğrultusunda nikâh masasına oturan ikili için bundan sonra yaşanacaklar, yeni bölüme olan merakı artırıyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 10. bölümü 20 Ağustos Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.