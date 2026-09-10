Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Muhtemel Aşk'ın 12. Bölümünde; Defne’nin kaçırılmasıyla başlayan tehlike, Kadir’i Hamza’nın kurduğu oyunun içine çeker. Hamza’nın Leyla’yı yeniden Kadir’in hayatına sokma şartını kabul etmiş gibi görünen Kadir, aslında kendi planını çoktan devreye sokmuştur. Defne’yi korumak için kurulan oyunda ise bu kez Tolga’nın yalanı devreye girer; Defne ve Tolga, Hamza’nın gözü önünde sevgili rolü yapmak zorunda kalır. Kadir’in kıskançlığı giderek büyürken, Hamza’nın geçmişindeki sırlar da bir bir açığa çıkar. Kadir ve Defne yeniden birbirlerine yaklaşırken, tam her şey yoluna girmiş gibi göründüğü anda duyulan silah sesi, gecenin bütün dengelerini altüst edecektir.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İki yıllık zaman atlamasının ardından Defne, kendisini bırakıp gittiği için Kadir’e hesap soruyor. Kadir, gitmek zorunda kaldığını anlatmaya çalışsa da Defne’nin yaşananları kabullenmesi hiç kolay olmuyor. Kader’in çocuğunu Emindağ ailesinin evine göndermesi büyük bir şaşkınlık yaratırken, çocuğun vasisinin Defne olduğunun ortaya çıkması herkesi hayrete düşürüyor. Tolga, çocuğunu görmek için heyecanla beklerken Defne ise vasi sıfatıyla çocuğu Kadir’den almak üzere polislerle birlikte eve geliyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 13. bölümü 10 Eylül Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.