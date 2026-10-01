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Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

1.10.2026 20:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?

Muhtemel Aşk dizisinin 16. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

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MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Muhtemel Aşk'ın 15. Bölümünde; Kadir ve Defne, Ali’yi koruyabilmek için aynı çatı altında yaşamaya devam ederken, aralarındaki gerilim giderek büyür. Doktor Tamer’in Defne’nin hayatında olması Kadir’in kıskançlığını açığa çıkarırken, Güliz’in ikinci değerlendirmesi ikilinin kurduğu göstermelik evliliği daha da zor bir sınava sokar. Öte yandan Tolga, Ali’nin geçmişine dair beklenmedik bir iz bulur ve Kader’in peşine düşer. Özlem’in sakladığı gerçek ise ortaya çıkmaya her zamankinden daha yakındır. DMY’nin altıncı yıl kutlamasında Kadir ile Defne arasında yaşanacak yüzleşme, ikisinin de bastırdığı duyguları yeniden açığa çıkarırken, gecenin sonunda Ali’nin başına gelecek olan beklenmedik olay herkesin hayatını bir anda değiştirecektir.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Defne, Kadir’in yaşattıklarını unutamayarak onu evinden kovuyor. Ancak Defne’den vazgeçmeyen Kadir, bu kez bahçesine kurduğu iglo ile karşısına çıkıyor. Defne’nin evin satıldığını öğrenmesiyle şaşkınlığı doruğa çıkarken, geçmişten gelen bağlar ve beklenmedik yüzleşmeler ikili arasındaki duygusal gerilimi daha da tırmandırıyor. 

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 16. bölümü 1 Ekim Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.

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