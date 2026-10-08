Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Defne, Ali’nin yaşadığı büyük korkunun ardından Kadir’in artık hayatından çıkması gerektiğine karar verir. Ancak Kadir’in gitmeye hiç niyeti yoktur. Defne’nin evinden gönderemediği Kadir, bu kez bahçeye kocaman bir iglo kurarak kalıcı olduğunu ilan eder. Aynı çatı altında değil, aynı hayatın içinde yaşamaya başlayan ikili, Ali sayesinde yeniden yakınlaşırken geçmişte bastırdıkları duygular da giderek açığa çıkar. Tam Kadir ve Defne arasındaki dengeler yeniden değişirken, Mine’nin iki yıldır sakladığı mektup ve Tolga’nın Kader’le ilgili ulaştığı yeni izler, geçmişin kapılarını bir kez daha aralar. Tamer’in Defne’ye yaptığı sürpriz teklif ise Kadir’in dönüşünü bambaşka bir noktaya taşır. Defne artık bir seçim yapmak zorundadır.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Tamer ve Defne Amerika uçağına binmişken Kadir’in uçağı basarak ikiliyi durdurması gerilimi yükseltiyor. Defne’nin bir sabah çevresindekilere Kadir’i sevdiğini söylemesi ise herkesi şaşkına çeviriyor. Tolga ve Özlem’in nikah töreni yaklaşırken DNA testinin sonucunun Ali’nin eline geçmesiyle dengeler bir anda değişiyor. Tanıtımın nefes kesen finalinde Ali, nikah masasına giderek Tolga’ya “Bulmacayı çözdüm, sen benim babamsın” sözleriyle herkesi şoke ediyor. Bir anda buz kesen gecede tüm gözler Ali’ye çevrilirken, ortaya çıkan gerçeğin ardından yaşanacaklar büyük merak uyandırıyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 17. bölümü 8 Ekim Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.