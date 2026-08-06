Cumhuriyet Gazetesi Logo
North Of Normal filminin konusu ne? North Of Normal filminin oyuncuları kim?

North Of Normal filminin konusu ne? North Of Normal filminin oyuncuları kim?

6.08.2026 17:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
North Of Normal filminin konusu ne? North Of Normal filminin oyuncuları kim?

North Of Normal filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. North Of Normal filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, North Of Normal filminin konusu ne? North Of Normal filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

North Of Normal filminin yönetmen koltuğunda Carly Stone oturuyor. Filmin senaristliğini ise Alexandra Weir üstleniyor. Peki, North Of Normal filminin konusu ne? North Of Normal filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

NORTH OF NORMAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Vahşi doğada büyüyen genç bir kız, normal bir hayat umuduyla şehre taşınır ve normal olmayan annesiyle birlikte yaşamaya başlar.

NORTH OF NORMAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Janet Porter

Benedict Samuel

Sarah Gadon

Robert Carlyle

James D'Arcy

NORTH OF NORMAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

North Of Normal filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yayın akışı #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Yeni diziler ve beklenen sezonlar geliyor: Ağustos ayında Netflix’te neler var?
Yeni diziler ve beklenen sezonlar geliyor: Ağustos ayında Netflix’te neler var? Ağustos ayında Netflix’te yeni sezonlardan merak uyandıran film ve dizilere kadar pek çok yapım izleyicileri bekliyor. İşte, Netflix kütüphanesine bu Ağustos ayında eklenecek yapımlar...
Kod 355 filminin konusu ne? Kod 355 filminin oyuncuları kim?
Kod 355 filminin konusu ne? Kod 355 filminin oyuncuları kim? Kod 355 (The 355) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kod 355 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kod 355 filminin konusu ne? Kod 355 filminin oyuncuları kim?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak? Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezon hazırlıkları hız kazanırken yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak?