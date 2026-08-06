North Of Normal filminin yönetmen koltuğunda Carly Stone oturuyor. Filmin senaristliğini ise Alexandra Weir üstleniyor. Peki, North Of Normal filminin konusu ne? North Of Normal filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

NORTH OF NORMAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Vahşi doğada büyüyen genç bir kız, normal bir hayat umuduyla şehre taşınır ve normal olmayan annesiyle birlikte yaşamaya başlar.

NORTH OF NORMAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Janet Porter

Benedict Samuel

Sarah Gadon

Robert Carlyle

James D'Arcy

NORTH OF NORMAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

North Of Normal filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.