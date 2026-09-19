Nükleer filminin yönetmen koltuğunda Catherine Linstrum oturuyor. Filmin senaristliğini ise Catherine Linstrum ve David-John Newman üstleniyor. Peki, Nükleer filminin konusu ne? Nükleer filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

NÜKLEER FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, erkek kardeşinin uyguladığı şiddet ve ağır travmanın ardından annesiyle birlikte izbe ve sakin bir bölgeye kaçmak zorunda kalan genç bir kız olan Emma'nın hikayesini anlatır.

NÜKLEER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emilia Jones

Sienna Guillory

George MacKay

Oliver Coopersmith

NÜKLEER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nükleer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.