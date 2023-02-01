Nur Sürer hayranları yıkılmıştı. Güzel haber geldi

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 21:18

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 21:27

3 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Camdaki Kız'' dizisiyle büyük ilgi çeken Nur Sürer bu dizinin kilit karakterlerinden biriydi.

Dizide canlandırdığı Feride karakteri en sevilen karakterdi. Canlandırdığı Feride karakteriyle özdeşleşen Nur Sürer geçtiğimiz günlerde görkemli bir partiyle ''Camdaki Kız'' dizisine veda etmişti.

Başarılı oyuncu şimdilerde dikkat çeken bir diziyle seyirci karşısında olmaya hazırlanıyor. Yeni dizinin çekimleri çoktan başladı bile.

NUR SÜRER'İN YENİ DİZİSİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve çok yakında Show TV ekranlarından seyircisiyle buluşacak, Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisinin karakterleri şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı başrollerinde buluşturan dizinin zengin oyuncu kadrosunda usta oyuncu Nur Sürer de yer alıyor. Sürer, Soykan Ailesi’nin annesi Hülya Soykan olarak izleyici karşısına çıkacak.

Özgün senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzası bulunan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi dikkat çekici tanıtımı ve afişleriyle beraber zengin oyuncu kadrosuyla da şimdiden çok konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı, aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide başarılı usta oyuncu Nur Sürer, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Aslan, Nejat İşler’in hayat verdiği Cihan, Canan Ergüder’in karakteri Leyla ile İpek Çiçek’in canlandırdığı Ceylan’ın annesi Hülya Soykan’a hayat verecek.

YİNE KİLİT BİR KARAKTERLE SEYİRCİ KARŞISINDA

Hayatını ailesini korumaya adamış, güçlü ve gözü kara bir kadını canlandıracak usta oyuncu hikayenin en kilit karakterinden birisiyle seyircinin karşısına çıkacak.

Nur Sürer dışında Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen ve Emel Göksu eşlik edecek.

Çok yakında Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.