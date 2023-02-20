Nurgül Yeşilçay'dan hayranlarına iyi haber. Geri döndü

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 20:13

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 20:13

Veda mektubu dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Deprem nedeniyle televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirmişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış ve açıklamasının devamında Sezer, "20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. 1 milyona yakın binada hasar çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer vermişti.

NORMAL AKIŞA DÖNÜLDÜ

Günlerdir televizyon kanallarında diziler yayınlanmıyordu. Diziler yerine deprem bölgesinden yayınlar yapılıyordu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizilere de ara verilmişti.

NURGÜL YEŞİLÇAY EKRANA DÖNÜYOR

Geçtiğimiz yıl setlere veda eden Nurgül Yeşilçay yeni dizisiyle sonunda setlere geri döndü. Başarılı oyuncu geçirdiği kaza nedeniyle setlere veda etmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı ''Veda mektubu'' dizisiyle ilgili yeni detaylarda belli oldu.

Veda Mektubu dizisi merakla bekleniyordu. Duayen yapımcılar Mustafa ve Gül Oğuz’un imza attığı dizinin yayın tarihi belli oldu. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın başrolünü paylaştığı dizinin ilk bölümü 27 Şubat Pazartesi 20.00’de seyirciyle buluşacak.

Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimler de yer alıyor.



