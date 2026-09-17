Ölmek İçin Bir Gün filminin yönetmen koltuğunda Matt Bettinelli-olpin ve Tyler Gillett oturuyor. Filmin senaristliğini Lindsay Devlin üstleniyor. Peki, Ölmek İçin Bir Gün filminin konusu ne? Ölmek İçin Bir Gün filminin oyuncuları kim?

ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski askeri operasyon subayı Conner Connolly'nin kaçırılan karısını kurtarmak için yerel bir çete liderine 2 milyon dolar tazminat ödemesi için sadece bir günü vardır. Conner, Brice Mason liderliğindeki eski ekibini, borçlu olduğu parayı ödemek ve şehrin yozlaşmış polis şefi ile hesaplaşması için bir dizi tehlikeli soygun yapmak üzere işe almak zorunda kalır.

ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Frank Grillo

Kevin Dillon

Gianni Capaldi

Johnny Messner

Brooke Butler

ÖLMEK İÇİN BİR GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölmek İçin Bir Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.