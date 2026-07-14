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Ölümcül Uçuş filminin konusu ne? Ölümcül Uçuş filminin oyuncuları kim?

Ölümcül Uçuş filminin konusu ne? Ölümcül Uçuş filminin oyuncuları kim?

14.07.2026 17:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ölümcül Uçuş filminin konusu ne? Ölümcül Uçuş filminin oyuncuları kim?

Ölümcül Uçuş (Flight Risk) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Uçuş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Uçuş filminin konusu ne? Ölümcül Uçuş filminin oyuncuları kim?

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Ölümcül Uçuş filminin yönetmen koltuğunda Mel Gibson oturuyor. Filmin senaristliğini ise Jared Rosenberg üstleniyor. Peki, Ölümcül Uçuş filminin konusu ne? Ölümcül Uçuş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük bir uçakla Alaska'nın vahşi doğasında bir kaçağı taşıyan bir hava polisi, pilotun söylediği kişi olmadığından şüphelendiğinde kendini kapana kısılmış halde bulur.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Wahlberg 

Michelle Dockery 

Topher Grace

Leah Remini

Maaz Ali

Paul Ben-Victor

Eilise Patton

Savanah Joeckel

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Uçuş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

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