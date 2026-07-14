Ölümcül Uçuş filminin yönetmen koltuğunda Mel Gibson oturuyor. Filmin senaristliğini ise Jared Rosenberg üstleniyor. Peki, Ölümcül Uçuş filminin konusu ne? Ölümcül Uçuş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük bir uçakla Alaska'nın vahşi doğasında bir kaçağı taşıyan bir hava polisi, pilotun söylediği kişi olmadığından şüphelendiğinde kendini kapana kısılmış halde bulur.
ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mark Wahlberg
Michelle Dockery
Topher Grace
Leah Remini
Maaz Ali
Paul Ben-Victor
Eilise Patton
Savanah Joeckel
ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümcül Uçuş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.