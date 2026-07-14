Ölümcül Uçuş filminin yönetmen koltuğunda Mel Gibson oturuyor. Filmin senaristliğini ise Jared Rosenberg üstleniyor. Peki, Ölümcül Uçuş filminin konusu ne? Ölümcül Uçuş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük bir uçakla Alaska'nın vahşi doğasında bir kaçağı taşıyan bir hava polisi, pilotun söylediği kişi olmadığından şüphelendiğinde kendini kapana kısılmış halde bulur.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Wahlberg

Michelle Dockery

Topher Grace

Leah Remini

Maaz Ali

Paul Ben-Victor

Eilise Patton

Savanah Joeckel

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Uçuş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.