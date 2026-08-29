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Ölümsüz Aşk filminin konusu ne? Ölümsüz Aşk filminin oyuncuları kim?

Ölümsüz Aşk filminin konusu ne? Ölümsüz Aşk filminin oyuncuları kim?

29.08.2026 18:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ölümsüz Aşk filminin konusu ne? Ölümsüz Aşk filminin oyuncuları kim?

Ölümsüz Aşk (The Age of Adaline) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümsüz Aşk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümsüz Aşk filminin konusu ne? Ölümsüz Aşk filminin oyuncuları kim?
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Ölümsüz Aşk filminin yönetmen koltuğunda Lee Toland Krieger oturuyor. Filmin senaristliğini ise J. Mills Goodloe ve Salvador Paskowitz üstleniyor. Peki, Ölümsüz Aşk filminin konusu ne? Ölümsüz Aşk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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ÖLÜMSÜZ AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir çağ değişirken doğmuş olan Adaline Bowman, geçirdiği bir kaza sonucu hiç yaşlanmamakla 'ödüllendirilir'. 29 yaşında yaşlanmamaya başlar ve yıllar boyunca insanlardan mümkün olduğunca uzak, izole bir hayat sürmek zorunda kalır. Bu süreçte dünyanın sıradışı değişimine de tek başına tanık olur ve bunun zorluğunu tek başına atlatmayı başarır. Bu yalnızlık karizmatik Ellis Jones ile tanışına kadar sürer... Ellis Jones, Adaline'e hayatı gerçek anlamda yaşamanın nasıl bir his olduğunu hatırlatacak, bir adım daha ötesine geçerek gerçek aşkı yaşamasını sağlayacaktır. Adaline, genç adamın ailesiyle geçireceği bir hafta sonunda yine sırrının ifşa olması tehlikesini yaşayınca hayatını sonsuza dek değiştirecek bir karar verir...

ÖLÜMSÜZ AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Blake Lively

Michiel Huisman

Harrison Ford

ÖLÜMSÜZ AŞK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümsüz Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.

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