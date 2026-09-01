Ölümsüzlük Oyunu filminin yönetmen koltuğunda Tarsem Singh oturuyor. Filmin senaristliğini ise David Pastor ve Àlex Pastor üstleniyor. Peki, Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu ne? Ölümsüzlük Oyunu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NE?

Çok zengin bir işadamı olan Damian, ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını farkedince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ryan Reynolds

Natalie Martinez

Matthew Goode

Ben Kingsley

Victor Garber

Sean Paul Braud

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümsüzlük Oyunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.