Ölümü Gör filminin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. Peki, Ölümü Gör filminin konusu ne? Ölümü Gör filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMÜ GÖR FİLMİNİN KONUSU NE?

Ölümü Gör, üç aylık ömrü kaldığını öğrenen bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Geçirdiği panik atak sonrası hastaneye kaldırılan Yaşar, hayatının şokunu yaşar. Yaşadığı atak için geldiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrenir. Üstelik sadece üç aylık ömrü kalmıştır. Yaşar, yaşadığı büyük yıkımın ardından son günlerini en iyi şekilde geçirmeye karar verir. Şimdiye kadar yaşayamadığı içinde kalan ne varsa hepsini yaşayabilmek için elinden gelen ne varsa yapmaya çalışan Yaşar için önünde üç aylık yeni bir hayat başlar. Söyleyemediği her şeyi açıkça söylemeye başlayan genç adam, kalbini kırdıklarından helallik almaya uğraşırken, kabini kıranlara karşı da intikam almaya çalışır. Tehlikeli her şeye gözünü kırpmadan atılan Yaşar son zamanlarını rahatça geçirmek için çevresindekilerden geri ödemeyeceğini düşündüğü borç, bankadan da kredi alır. Tam da bu sırada hastalığının iyileştiğini artık ölmeyeceğini öğrenir. Öleceğini düşünerek başına türlü belalar açan Yaşar, içine düştüğü durumdan kurtulmanın yolunu arar. Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Gökçe Özyol, Akasya Aslıtürkmen, Taner Ergör, Ebru Karanfilci ve Esin Civangil gibi isimler yer alıyor.

ÖLÜMÜ GÖR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gökçe Özyol

Akasya Asıltürkmen

Taner Ergör

ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümü Gör filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.