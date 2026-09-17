Ömür Usta dizisi ne zaman başlayacak? Ömür Usta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ömür Usta dizisi uyarlama mı?

Ömür Usta dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Peki, Ömür Usta dizisi ne zaman başlayacak? Ömür Usta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

ÖMÜR USTA DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Ömür Usta dizisi Brezilya dizisi Fina Estampa'dan uyarlandı.

ÖMÜR USTA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ömür Usta dizisi 27 Eylül’den itibaren pazar akşamları NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ÖMÜR USTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, erkek işi olarak görülen tamirciliği meslek edinmiş Ömür’ün, çocuklarını yoksulluktan çekip çıkarmak için verdiği zorlu mücadeleyi anlatıyor. Hayatın her köşesinde engellerle karşılaşan Ömür, hem geçimini sağlamak hem de ailesine daha iyi bir gelecek kurmak için ayakta kalmak zorundadır.

ÖMÜR USTA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Nurgül Yeşilçay

Bülent İnal

Gonca Vuslateri

Enes Koçak

İbrahim Selim

Pınar Çağlar Gençtürk

Sude Zülal Güler

Zerrin Sümer