NOW TV ekranlarının yeni dizisi Ömür Usta'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Ömür Usta dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Ömür Usta dizisi bugün mü başlıyor? İşte ayrıntılar...

Ömür Usta DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Anne Yarısı dizisinin ilk bölümü 27 Eylül Pazar akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.

Ömür Usta DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kocası tarafından terk edildikten sonra oto sanayide ustalık yapmaya başlayan Ömür’ün hayattaki tek gayesi, çocuklarına onurlu bir gelecek sunmaktır.

Ömür'ün verdiği bu yaşam mücadelesi, tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kaçma hırsıyla büyük bir sınava dönüşür. Yoksul hayatından utanan ve gösterişli bir ailenin kızı olan İpek’e âşık olan Mete, gerçek kimliğini saklayarak çifte bir hayat yaşamaya başlar. Ömür'ün çocukları için kurduğu güvenli liman sadece Mete'nin yalanlarıyla değil, büyük oğlu Cüneyt'in sürüklendiği karanlık çıkmazlar ve kızı Nazlı'nın tek başına yüzleşmek zorunda kalacağı beklenmedik gerçeklerle de temelinden sarsılacaktır.

Diğer yanda ise, İpek'in güçlü ve varlıklı babası Tunç ile Ömür’ün yıllar sonra sürpriz bir şekilde kesişen yolları, yoksul bir mahalle ile ışıltılı bir dünyanın kaderini birbirine bağlayacaktır. Fakat bu beklenmedik karşılaşma, ailesinin kusursuz imajını ve cemiyet hayatındaki itibarını korumak için her şeyi göze alabilen, hırslı ve kontrolcü Nevra'nın kurduğu düzeni de büyük bir tehditle karşı karşıya bırakacaktır.