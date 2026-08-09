Nurgül Yeşilçay’ın ekranlara dönüşünü müjdeleyen Ömür Usta dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizinin ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Ömür Usta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ömür Usta dizisi ne zaman başlayacak?

ÖMÜR USTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, kocası tarafından terk edildikten sonra üç çocuğu ve kayınvalidesiyle yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren tamirci Ömür Usta’nın hikâyesini merkezine alıyor.

ÖMÜR USTA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Nurgül Yeşilçay

Bülent İnal

Gonca Vuslateri

Enes Koçak

İbrahim Selim

Gülçin Kültür Şahin

Pınar Çağlar Gençtürk

Sude Zülal Güle

Zerrin Sümer

ÖMÜR USTA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizi, Brezilya televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden Fina Estampa’dan uyarlandı.

ÖMÜR USTA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ömür Usta dizisi Eylül ayından itibaren NOW TV’de izleyiciyle buluşacak