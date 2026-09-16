On Falling filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Laura Carreira üstleniyor. Peki, On Falling filminin konusu ne? On Falling filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ON FALLING FİLMİNİN KONUSU NE?

İskoçya'da geçen On Falling, Glasgow'da ücretli kölelik ve sosyal izolasyonla yönetilen bir hayata hapsolmuş Portekizli göçmen ve depo işçisi Aurora'nın sıkıntısını ve duygusal çöküşünü anlatıyor.

ON FALLING FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joana Santos

Neil Leiper

Ola Forman

ON FALLING FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

On Falling filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.