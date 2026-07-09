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Önemsiz Biri filminin konusu ne? Önemsiz Biri filminin oyuncuları kim?

Önemsiz Biri filminin konusu ne? Önemsiz Biri filminin oyuncuları kim?

9.07.2026 19:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Önemsiz Biri filminin konusu ne? Önemsiz Biri filminin oyuncuları kim?

Önemsiz Biri (Nobody) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Önemsiz Biri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Önemsiz Biri filminin konusu ne? Önemsiz Biri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Önemsiz Biri filminin yönetmen koltuğunda Ilya Naishuller oturuyor. Filmin senaristliğini Derek Kolstad üstleniyor. Peki, Önemsiz Biri filminin konusu ne? Önemsiz Biri filminin oyuncuları kim? 

ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir gece, banliyödeki evine iki hırsız girdiğinde Hutch, ciddi bir şiddeti önlemek umuduyla kendisini veya ailesini savunmayı reddeder. Delikanlı oğlu Blake’i hayal kırıklığına uğratır, karısı Becca ise kendisinden daha çok uzaklaşır. Olayın sonuçları Hutch’ın uzun zamandır bastırdığı öfkesini tetikler, uyuyan içgüdülerini harekete geçirir ve onu karanlık sırları ve ölümcül yetenekleri ortaya çıkaran acımasız bir yola sürükler. Hutch’ın yumruk, silah ve lastik seslerinin arasında ailesini tehlikeli rakibinden kurtarması ve bir daha asla önemsiz biriymiş gibi hafife alınmayacağından emin olması gerekmektedir.

ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bob Odenkirk

Connie Nielsen

Christopher Lloyd

Colin Salmon

ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Önemsiz Biri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.

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