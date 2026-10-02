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Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler: Karun Hazinesi hangi platformda yayımlanacak?

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler: Karun Hazinesi hangi platformda yayımlanacak?

2.10.2026 15:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler: Karun Hazinesi hangi platformda yayımlanacak?

Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini üstlendiği Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın platformu araştırılıyor. Peki, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler: Karun Hazinesi hangi platformda yayımlanacak?
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Organize İşler: Karun Hazinesi için geri sayım başladı. Yılmaz Erdoğan'ın Asım Noyan karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı yapımın yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu. Peki, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler: Karun Hazinesi  hangi platformda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

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ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ DİZİSİNİN KONUSU NE? 

Dizi, Asım Noyan ve çetesinin gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla acımasız rakipler ve uluslararası hazine avcılarıyla karşı karşıya kaldığı tehlikeli bir yarışın içine sürüklenmesini konu alıyor.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ OYUNCULARI KİM?

  • Yılmaz Erdoğan
  • Demet Akbağ
  • Ezgi Mola
  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Uraz Kaygılaroğlu
  • Selim Bayraktar
  • Bensu Soral Baş
  • Atakan Çelik
  • Burcu Özberk
  • Rıza Kocaoğlu
  • Ekin Türkmen
  • Şükran Ovalı
  • Onur Akbay
  • Ersin Korkut
  • Okan Çabalar
  • Görkem Sevindik
  • Menderes Samancılar

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ NE ZAMAN, HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?

Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim 2026 Cuma günü Netflix'te izleyiciyle buluşacak. 

İlgili Konular: #organize işler #Yılmaz Erdoğan

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