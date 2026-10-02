Organize İşler: Karun Hazinesi için geri sayım başladı. Yılmaz Erdoğan'ın Asım Noyan karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı yapımın yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu. Peki, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler: Karun Hazinesi hangi platformda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, Asım Noyan ve çetesinin gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla acımasız rakipler ve uluslararası hazine avcılarıyla karşı karşıya kaldığı tehlikeli bir yarışın içine sürüklenmesini konu alıyor.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan

Demet Akbağ

Ezgi Mola

Kıvanç Tatlıtuğ

Uraz Kaygılaroğlu

Selim Bayraktar

Bensu Soral Baş

Atakan Çelik

Burcu Özberk

Rıza Kocaoğlu

Ekin Türkmen

Şükran Ovalı

Onur Akbay

Ersin Korkut

Okan Çabalar

Görkem Sevindik

Menderes Samancılar

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ NE ZAMAN, HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?

Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim 2026 Cuma günü Netflix'te izleyiciyle buluşacak.