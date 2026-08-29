Orman Çocuğu filminin yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. Filmin senaristliğini ise Justin Marks üstleniyor. Peki, Orman Çocuğu filminin konusu ne? Orman Çocuğu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde bir ayı, bir siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülür. Bagheera, Mowgli’ye bu macerada akıl hocalığı yapacaktır. Canlı-aksiyon ve epik türündeki bu hikayede, kurtlar tarafından yetiştirilen Mowgli evi bildiği tek yeri terketmek zorunda kalınca, hem kendisini hem dış dünyayı keşfetmek için yeni bir arayışa çıkacaktır.

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Neel Sethi

Ben Kingsley

Bill Murray

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Orman Çocuğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.