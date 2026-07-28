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Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim?

Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim?

28.07.2026 18:24:00
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Haber Merkezi
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Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim?

Özgürlük Adası (The Battleship Island) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Özgürlük Adası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim?
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Özgürlük Adası filminin yönetmen koltuğunda Seung-wan Ryoo oturuyor. Filmin senaristliğini ise Seung-wan Ryoo ve Shin Kyoung-Il üstleniyor. Peki, Özgürlük Adası filminin konusu ne? Özgürlük Adası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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ÖZGÜRLÜK ADASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Japon sömürge döneminde, daha iyi yaşam vaadiyle kandırılan yaklaşık 400 Koreli, bir gemiye bindirilir ve kömür madenlerinde çalıştırılmak üzere Battleship Island'a götürülür. Zorla çalıştırılan Koreliler, ülkelerine geri dönebilmek için canlarıyla, kanlarıyla özgürlük mücadelesi verirler.

ÖZGÜRLÜK ADASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

So Ji-seob

Song Joong-ki

Hwang Jeong-min

Lee Jung-hyun, Kim Soo-ahn

Kwon Han-sol

ÖZGÜRLÜK ADASI FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Özgürlük Adası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.

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