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Pazartesi gecesinin sessizliğine eşlik edecek: Keşfedilmeyi bekleyen 5 film
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Pazartesi gecesinin sessizliğine eşlik edecek: Keşfedilmeyi bekleyen 5 film

5.10.2026 20:49:00
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Haber Merkezi
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Pazartesi gecesinin sessizliğine eşlik edecek: Keşfedilmeyi bekleyen 5 film

Haftanın ilk gününün yorgunluğunu geride bırakmak ve sinemanın sakin sularına yelken açmak isteyenler için büyük bütçeli yapımların gölgesinde kalmış, güçlü oyuncu kadroları ve derin hikayeleriyle dikkat çeken 5 gizli hazine...

Pazartesi gecesinin sessizliğine eşlik edecek: Keşfedilmeyi bekleyen 5 film

1. PATERSON (2016)

Konusu: New Jersey’nin Paterson kasabasında otobüs şoförlüğü yapan ve her gününü belirli bir rutin içinde geçirirken defterine şiirler karalayan bir adamın hayatını, sıradanlığın içindeki huzuru ve estetiği konu alıyor.

Oyuncuları: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward, Sterling Jerins.

Pazartesi gecesinin sessizliğine eşlik edecek: Keşfedilmeyi bekleyen 5 film

2. THE VAST OF NİGHT / GECENİN KIYISINDA (2019)

Konusu: 1950’lerin küçük bir Amerika kasabasında geçen film, gece yarısı yerel bir radyo programında duyulan gizemli ve açıklanamayan bir ses frekansının peşine düşen genç bir santral operatörü ile radyo DJ'inin gerilim dolu keşif sürecini anlatıyor.

Oyuncuları: Sierra McCormick, Jake Horowitz, Gail Cronauer, Bruce Davis.

Pazartesi gecesinin sessizliğine eşlik edecek: Keşfedilmeyi bekleyen 5 film

3. THE QUİET GİRL / SESSİZ KIZ (2022)

Konusu: Kalabalık ve sorunlu ailesinin yanından uzaklaştırılarak yaz tatilini geçirmesi için kırsaldaki sessiz bir akraba çiftin yanına gönderilen ihmal edilmiş küçük bir kızın, orada ilk kez sevgi ve huzurla tanışmasını ele alıyor.

Oyuncuları: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric.

Pazartesi gecesinin sessizliğine eşlik edecek: Keşfedilmeyi bekleyen 5 film

4. COHERENCE (2013)

Konusu: Akşam yemeği için bir araya gelen sekiz eski arkadaşın, dünyaya çok yaklaşan gizemli bir kuyruklu yıldızın ardından evlerinde elektriklerin kesilmesiyle birlikte başlayan sıra dışı olayları ve gerçeklik algılarının yavaş yavaş yitmesini işliyor.

Oyuncuları: Emily Foxler, Maury Sterling, Nicholas Brendon, Elizabeth Gracen, Alex Manugian.

Pazartesi gecesinin sessizliğine eşlik edecek: Keşfedilmeyi bekleyen 5 film

5. LEAVE NO TRACE / İZ BIRAKMADAN (2018)

Konusu: Savaş travması yaşayan eski bir asker olan baba ile genç kızının, Portland’daki devasa bir ormanda modern dünyadan tamamen soyutlanmış halde doğayla iç içe yaşamasını ve bir gün yetkililer tarafından keşfedilmeleriyle başlayan uyum sürecini anlatıyor.

Oyuncuları: Ben Foster, Thomasin Harcourt McKenzie, Jeff Kober, Dale Dickey.

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