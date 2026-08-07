Primetime filminin yönetmen koltuğunda Lance Oppenheim oturuyor. Filmin senaristliğini Ajon Singh üstleniyor. Peki, Primetime filminin konusu ne? Primetime filminin oyuncuları kim?
PRIMETIME FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, 2000'lerin ortasında ABD'de çok izlenen, internet üzerinden tanıştıkları çocuklarla buluşmaya giden pedofililerin TV kameralarıyla suçüstü yakalandığı program To Catch a Predator'ı ve programın hırslı sunucusu Chris Hansen'in hikâyesini anlatıyor.
PRIMETIME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Pattinson
Merritt Wever
Skyler Gisondo
Anna Faris
Bokeem Woodbine
Phoebe Bridgers
Tony Revolori
Alex Winter
Sean Bridgers
PRIMETIME FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Primetime filmi 23 Ekim 2026'da vizyona girecek.