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Primetime filminin konusu ne? Primetime filminin oyuncuları kim?

Primetime filminin konusu ne? Primetime filminin oyuncuları kim?

7.08.2026 19:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Primetime filminin konusu ne? Primetime filminin oyuncuları kim?

Primetime filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Primetime filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Primetime filminin konusu ne? Primetime filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Primetime filminin yönetmen koltuğunda Lance Oppenheim oturuyor. Filmin senaristliğini Ajon Singh üstleniyor. Peki, Primetime filminin konusu ne? Primetime filminin oyuncuları kim? 

PRIMETIME FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 2000'lerin ortasında ABD'de çok izlenen, internet üzerinden tanıştıkları çocuklarla buluşmaya giden pedofililerin TV kameralarıyla suçüstü yakalandığı program To Catch a Predator'ı ve programın hırslı sunucusu Chris Hansen'in hikâyesini anlatıyor.

PRIMETIME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Pattinson

Merritt Wever

Skyler Gisondo

Anna Faris

Bokeem Woodbine

Phoebe Bridgers

Tony Revolori

Alex Winter

Sean Bridgers

PRIMETIME FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Primetime filmi 23 Ekim 2026'da vizyona girecek.

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