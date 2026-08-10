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Resmi Yarışma filminin konusu ne? Resmi Yarışma filminin oyuncuları kim?

Resmi Yarışma filminin konusu ne? Resmi Yarışma filminin oyuncuları kim?

10.08.2026 17:51:00
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Haber Merkezi
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Resmi Yarışma filminin konusu ne? Resmi Yarışma filminin oyuncuları kim?

Resmi Yarışma (Official Competition) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Resmi Yarışma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Resmi Yarışma filminin konusu ne? Resmi Yarışma filminin oyuncuları kim?
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Resmi Yarışma filminin yönetmen koltuğunda Mariano Cohn ve Gastón Duprat oturuyor. Filmin senaristliğini ise Andrés Duprat ve Mariano Cohn üstleniyor. Peki, Resmi Yarışma filminin konusu ne? Resmi Yarışma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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RESMİ YARIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Resmi Yarışma, iyi bir film yapabilmek için ünlü bir film yapımcısı ile anlaşan zengin bir iş adamının hikayesini konu ediyor. Milyoner bir girişimci, ikonik bir film çekmeye karar verir. Çekilecek filmin en iyisi olmasını isteyen milyoner, bu amaçla ünlü film yapımcısı Lola Cuevas ile anlaşır. Filmin başrollerinde ise çok büyük yeteneğe sahip olan Hollywood’un yakışıklı oyuncusu Felix Rivero ve ve radikal bir tiyatro oyuncusu olan Ivan Torres vardır. Felix ve Ivan çok başarılı oyuncular olsa da arkadaşlıkları pek iyi değildir. Film çekimi süresince Lola giderek daha da tuhaflaşan girişimlerde bulunur. Bunun sonucunda Felix ve Ivan, hem birbirleriyle hem de kendi miraslarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

RESMİ YARIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Penélope Cruz

Antonio Banderas

Oscar Martinez

RESMİ YARIŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Resmi Yarışma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.

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