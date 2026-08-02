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Şabanoğlu Şaban filmi konusu ne? oyuncuları Şabanoğlu Şaban filmi kim? Şabanoğlu Şaban filmi nerede çekildi?

Şabanoğlu Şaban filmi konusu ne? oyuncuları Şabanoğlu Şaban filmi kim? Şabanoğlu Şaban filmi nerede çekildi?

2.08.2026 17:02:00
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Haber Merkezi
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Şabanoğlu Şaban filmi konusu ne? oyuncuları Şabanoğlu Şaban filmi kim? Şabanoğlu Şaban filmi nerede çekildi?

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Şabanoğlu Şaban, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan sahneleriyle yıllar geçse de ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Şabanoğlu Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve film nerede çekildi?
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Şabanoğlu Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki, Şabanoğlu Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve film nerede çekildi?

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, askerlik döneminde sürekli komutanı Hüsamettin'i zor durumda bırakan sakar ama iyi niyetli Şaban ile en yakın arkadaşı Ramazan'ın askerlik sonrası yaşadığı maceraları konu alıyor. Bir eğlence mekanında müzisyen olarak çalışan ikili, burada sahne alan Nigar'a aşık olur. Bu sırada polis olan eski komutan Hüsamettin'in yolu yeniden Şaban ve Ramazan ile kesişir. Tesadüfen yakaladıkları ünlü kabadayı Kadırgalı Eşref sayesinde gizli polis olarak görevlendirilen ikili, Nazır Paşa'nın kaybolan değerli elmasını bulmak için birbirinden komik olayların içine sürüklenir.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

• Kemal Sunal – Şaban

• Halit Akçatepe – Ramazan

• Şener Şen – Kumandan Hüsamettin

• Adile Naşit – Hala (Tavuk Teyze)

• Sıtkı Akçatepe – Nazır Paşa

• Ayşen Gruda – Safinaz

• Ayben Erman – Nigar

• Dinçer Çekmez – Kadırgalı Eşref

• Sevda Aktolga – Selma

• Sevil Üstekin – Binnaz

• Şevket Altuğ – Yunus Kaptan

• Güler Ökten – Yunus Kaptan'ın eşi

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şabanoğlu Şaban'ın çekimleri, İstanbul'un Yeşilköy semtinde bulunan tarihi bir köşkte gerçekleştirildi. Filmin özellikle Nazır Paşa'nın köşkü olarak görülen sahneleri burada çekilirken, dönemin İstanbul sokakları da farklı sahnelerde kullanıldı. 

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